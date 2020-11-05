В настоящее время в США зарегистрировано в общей сложности 9,48 млн подтвержденных случаев заражения.

Почти 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки.

Читайте такжеВ Бельгии карантин будет действовать до появления вакцины от коронавирусаВ частности, в среду, 4 ноября, был зарегистрирован 102 831 новый случай, умерли 1097 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Это рекордный суточный прирост заражений с начала пандемии.

В настоящее время в США зарегистрировано 9,48 млн подтвержденных случаев заражения и более 233 тыс. смертей, вызванных осложнениями от коронавируса.

Коронавирус в мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей от коронавируса в мире за сутки достигло значения 9763 человека. Это рекордное значение с начала пандемии COVID-19. Коронавирус в мире обнаружен у 48 млн человек, 1,2 млн больных погибли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН