Всего в России зарегистрировано более 1,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

В России за минувшие сутки выявлено 18 665 новых случаев заболевания COVID-19. Это наибольшее суточное количество в этой стране за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Москве – 5 261 заболевший. В СанкЧитайте такжеЧисло случаев COVID-19 во всем мире превысило отметку в 46 миллионовт-Петербурге коронавирус диагностировали у 896 человек, а в Московской области – 545.

Также за прошедшие сутки умерли 245 человек, выздоровели 10 259 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания COVID-19. Скончались от болезни 28 235 пациентов, с выздоровлением были выписаны 1 225 673 человека.

Коронавирус в мире и в Украине: что известно по состоянию на 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировано более 46 миллионов случаев коронавируса на 475 тысяч случаев больше, чем сутками ранее.

С начала пандемии Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.

В Киеве уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки в частности, коронавирус подтвердили у 689 человек.

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Автор: Алина Вишневская