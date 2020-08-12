В Ливане в сутки рекордный прирост заражений COVID-19
05:40, 12 августа 2020Зарубежные новости
167 0
Ситуацию осложняет и то, что многие больницы в Бейруте переполнены после взрывов на прошлой неделе, что затрудняет лечение больных.
Коронавирус в мире пока не идет на спад / REUTERS
В Ливане за минувшие сутки обнаружили рекордный прирост новых случаев - 309 человек.
Читайте такжеКоронавирус в мире: количество инфицированных превысило 20 миллионов человек (карта)
Семь человек умерли, сообщило Министерство здравоохранения страны.
За время пандемии в Ливане зарегистрировали 7,1 тыс. случаев коронавируса, 87 из них закончились летальным исходом.
Ситуацию осложняет и то, что многие больницы в Бейруте переполнены после взрывов на прошлой неделе, что затрудняет лечение больных.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 11 августа 2020
- В Украине за месяц количество госпитализированных больных COVID-19 выросло на более чем 1,6 тысячи
- В Одесской области вспышка COVID-19 зафиксирована в специализированном доме ребенка
- Черновицкую область накрывает вторая волна COVID-19 - ОГА
- Много "завезенных" случаев COVID-19: Финляндия будет рандомно тестировать путешественников из "небезопасных" стран
- Безработных в Украине с начала карантина стало больше на 400 тысяч
- Круизные компании начали отменять рейсы на 2021 год
- Из-за карантина прибыль госбанков уменьшилась – Минфин
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter