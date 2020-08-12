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В Ливане в сутки рекордный прирост заражений COVID-19

05:40, 12 августа 2020
Зарубежные новости
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Коронавирус в мире пока не идет на спад / REUTERS

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Семь человек умерли, сообщило Министерство здравоохранения страны.

За время пандемии в Ливане зарегистрировали 7,1 тыс. случаев коронавируса, 87 из них закончились летальным исходом.

Ситуацию осложняет и то, что многие больницы в Бейруте переполнены после взрывов на прошлой неделе, что затрудняет лечение больных.

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