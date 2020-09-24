Эксперты в области здравоохранения объясняют вспышку распространением болезни среди людей в возрасте от 20 до 39 лет.

Суточное число заболевших коронавирусом в Канаде достигло 1 300. Это почти соответствует показателям весны, когда в стране наблюдался пик пандемии.

Читайте такжеКанада выделит на разработку вакцины от коронавируса $780 миллионовЧисло заразившихся коронавирусом растет по всей территории Канады и уже достигло уровня, не наблюдавшегося в стране с конца апреля - начала мая.

Эксперты в области здравоохранения объясняют вспышку распространением болезни среди людей в возрасте от 20 до 39 лет. Во время первой волны основными жертвами коронавируса стали пожилые люди, но теперь число тестов выросло, и болезнь выявляют у тех, кто демонстрирует умеренные симптомы или не проявляет их вообще.

Главный врач Канады доктор Тереза Там заявила, что страна вступила в переходный период, и сейчас необходимо принять решения, позволяющие избежать повторной вспышки эпидемии. Модель краткосрочных прогнозов показала, что к октябрю число заболевших в день превысит 2 тыс., а общее количество зараженных достигнет 155 795. Долговременный прогноз выглядит еще более мрачным. В соответствии с ним, к ноябрю в Канаде будет каждый день заражаться коронавирусом по 5 тыс. человек, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Если население страны и дальше будет сопротивляться ограничениям и запретам властей, то на протяжении следующего года будет происходить медленное сокращение числа случаев на уровне минус 10 каждый день. Какого-то более резкого снижения можно добиться только за счет более строгого следования ограничительным мерам, локальных и общих карантинов, а также вакцинации.

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Автор: УНИАН