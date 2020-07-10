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В Израиле рекордное количество заражений коронавирусом: людям запретили выходить на улицу

17:10, 10 июля 2020
Зарубежные новости
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В Израиле уже более 35 тысяч больных на коронавирус / фото Андрей Семко

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Об этом сообщает DW.

До этого с начала пандемии в стране зафиксировали 35 тыс. 500 случаев заболевания COVID-19.

Из-за вспышки заболеваемости в ночь на пятницу, 10 июля, израильское правительство в неделю ограничило возможность выхода на улицу жителей кварталов пяти городов, в частности Иерусалима, а также въезда и выезда из них. Эти ограничения вступили в силу в полдень 10 июля. Чтобы смягчить экономические последствия локдауна, правительство подготовило пакет помощи.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху критикуют за его политику по противодействию распространению эпидемии COVID-19, в том числе за слишком быстрое ослабление карантинных мер и отсутствие подготовки ко второй волне заболевания.

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