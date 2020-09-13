В Израиле объявили локдаун из-за новой вспышки COVID-19 в стране. Он продлится три недели.
О таком решении правительства сообщил премьер Биньямин Нетаньяху во время телевизионного обращения.
Сегодня во время заседания правительства мы достигли решения о жестком плане на три недели с опцией продления, – заявил Нетаньяху.
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Локдаун продлится во время сезона еврейских праздников. От людей требуют не уходить от своих домов дальше, чем на 500 метров. Закрывают школы и торговые центры. Аптеки и супермаркеты продолжат работать.
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Израиле обнаружили 153 759 случаев COVID-19. На этой неделе в стране зафиксировали резкий всплеск заболеваемости. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.
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