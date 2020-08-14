В Италии зафиксировали новый скачок массового инфицирования COVID-19

Это самый высокий показатель в Италии с 28 мая.

В Италии зафиксировали новый скачок массового инфицирования коронавирусом. За сутки обнаружили 574 новых случаев заболевания COVID-19.

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Это самый высокий показатель в Италии с 28 мая, сообщили в издании "Corriere Della Sera", ссылаясь на власти страны.

От начала пандемии, в стране выявили около 252,8 тыс. случаев заражения. Более 35 тыс. людей скончались из-за последствий болезни.

Борьба с пандемией коронавируса в мире продолжается, некоторые страны уже говорят о второй волне, а многие государства ввели карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро, 14 августа, коронавирусом в мире заразилось 20 905 891 человека (плюс более чем 285 тыс. человек за сутки).

Жертвами COVID-19 стало 755 589 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 992 176.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США.

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Автор: Наталия Печиборщ