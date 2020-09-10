Вместо карантина женщина решила заняться серфингом \ фото REUTERS
Необычное задержание произошло в Испании. Там полиция арестовала серфингистку, больную коронавирусом.
Читайте такжеBloomberg: В Испании больные COVID-19 умирают просто в больничных коридорахКак говорится в сюжете ТСН, женщина, которая должна была находиться на карантине, вместо этого решила поплавать, сообщили знакомые с ней работники пляжа. Ее попросили выйти из воды, однако испанка отказалась. Поэтому на берегу ее встречала уже полиция с наручниками и маской.
За неповиновение властям и подвержение опасности других людей инфицированную задержали. Ей грозит не менее 6 тыс. евро штрафа. Сумма может вырасти до 100 тыс., если выяснится, что испанка заразила остальных.
В Испании арестовали больную COVID-19 серфингистку
Новости, которые могут вас заинтересовать:
- В Испании ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 5% людей
- Испания стала лидером по распространению COVID-19 в Европе
- В Испании зафиксирована новая вспышка коронавируса
- В Испании зафиксировали самое высокое с апреля количество новых случаев инфицирования COVID-19
- Испания отреагировала на "коронавирусный" антирекорд новыми карантинными ограничениями
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram