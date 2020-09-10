Женщина, которая должна была находиться на карантине, вместо этого решила поплавать.

Необычное задержание произошло в Испании. Там полиция арестовала серфингистку, больную коронавирусом.

Читайте такжеBloomberg: В Испании больные COVID-19 умирают просто в больничных коридорахКак говорится в сюжете ТСН, женщина, которая должна была находиться на карантине, вместо этого решила поплавать, сообщили знакомые с ней работники пляжа. Ее попросили выйти из воды, однако испанка отказалась. Поэтому на берегу ее встречала уже полиция с наручниками и маской.

За неповиновение властям и подвержение опасности других людей инфицированную задержали. Ей грозит не менее 6 тыс. евро штрафа. Сумма может вырасти до 100 тыс., если выяснится, что испанка заразила остальных.

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Автор: УНИАН