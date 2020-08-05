В Иране за отсутствие маски будут штрафовать

Заместитель министра здравоохранения Ирана призвал штрафовать тех, кто не соблюдает правила использования масок, поскольку единственное наказание, действующее в настоящее время - это отказ в обслуживании в общественных местах.

Иран подтвердил более 2700 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем за один день более чем за месяц. Министерство здравоохранения призвало оштрафовать тех, у кого нет масок.

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Смертность и заражение коронавирусом в Иране растет с тех пор, как в мае достигла месячного минимума. Это побудило страну сделать ношение масок обязательным в закрытых помещениях и вновь ввести ограничения, постепенно снятые с апреля, чтобы возобновить экономику. Несмотря на правило, людей без масок можно увидеть в столичных магазинах и банках, и государственное телевидение часто критикует их за это.

«За последние 24 часа было зарегистрировано 2751 новый подтвержденный случай», - заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари в телевизионном выступлении, передает medikforum.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирай Хариричи призвал к штрафу тех, кто не соблюдает правила использования масок, поскольку единственное наказание, действующее в настоящее время, - это отказ в обслуживании в общественных местах.

«Естественно, следует использовать сдерживающие методы, один из которых - штрафовать тех, кто не носит масок», - цитирует Харирчи информационное агентство ISNA.

Но те, «не имеющие возможности купить маски, должны быть освобождены», добавил он, не уточняя, как это можно определить.

Маски в Иране стоят от 15 американских центов для простых хирургических до 68 центов для многослойных с респираторами, в то время как минимальная заработная плата в настоящее время составляет $2,60 в день.

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