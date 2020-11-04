Ношение защитных масок в помещениях и на улицах отныне стало обязательным карантинным ограничением в Грузии.
Об этом сообщает Рустави2.
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Правительство пошло на ужесточение карантина из-за увеличения количества суточных случаев инфицирования COVID-19.
Хотя вице-премьер Майя Цкитишвили заявила, что Грузия поддерживает пока "положительную динамику", поскольку темп коронавируса в стране не такой быстрый.
По ее словам, в Грузии неплохая динамика выздоровлений, однако правительство обязано позаботиться, чтобы ситуация вокруг COVID-19 не ухудшилась.
"Вы знаете, что это единственный на сегодня способ обезопасить наших граждан от инфицирования и одновременно предотвратить распространение вируса. Это самый простой и эффективный способ", – сказала Цкитишвили.
Нарушителей без маски будут штрафовать на 6 долларов.
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