Нарушителей без маски будут штрафовать на 6 долларов.

Ношение защитных масок в помещениях и на улицах отныне стало обязательным карантинным ограничением в Грузии.

Об этом сообщает Рустави2.

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Правительство пошло на ужесточение карантина из-за увеличения количества суточных случаев инфицирования COVID-19.

Хотя вице-премьер Майя Цкитишвили заявила, что Грузия поддерживает пока "положительную динамику", поскольку темп коронавируса в стране не такой быстрый.

По ее словам, в Грузии неплохая динамика выздоровлений, однако правительство обязано позаботиться, чтобы ситуация вокруг COVID-19 не ухудшилась.

"Вы знаете, что это единственный на сегодня способ обезопасить наших граждан от инфицирования и одновременно предотвратить распространение вируса. Это самый простой и эффективный способ", – сказала Цкитишвили.

Нарушителей без маски будут штрафовать на 6 долларов.

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Перевод: Яна Ставская