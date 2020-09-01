Немногие люди считают приятным тот аромат, что идет из подмышек. Однако новое исследование показало, что он может сыграть значительную роль в развитии настоящей страсти.

Читайте такжеУченые выяснили, почему из-за коронавируса исчезает обоняниеОказывается, единственным сигналом мужчине о готовности женщины к страстным отношениям является ее натуральный запах. К такому выводу пришли ученые Университета Гента, попросившие 24 студента мужского пола понюхать особые ватные тампоны, которые до этого побывали в области подмышек у молодых женщин, не использовавших дезодорант.

Ученые выяснили, что мужчины способны различать малейшие изменения подмышечного аромата возбужденных женщин. И самое главное заключается в том, что этот запах молодых людей совсем не отталкивал. Даже наоборот, женщины с определенным запахом подмышек, находившиеся в состоянии сексуального возбуждения, притягивали мужчин. Это первое научное исследование, показавшее способность представителей сильного пола распознавать феромоны в запахе женского пота при сексуальном возбуждении, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

В ходе теста женщины вначале читали статью о вязании и смотрели небольшой фильм по поводу строительства мостов. Собранный в этот период пот не показался мужчинам сколько-нибудь привлекательным. Но когда через неделю те же самые женщины во время сбора пота из подмышек читали эротические фрагменты из романа «50 оттенков серого» или просматривали сексуальные сцены из фильма, то запах их пота сильно заинтересовал добровольцев-мужчин. Это ещё одно доказательство того, что люди способны не только передавать сигналы о своем настроении через пот, но и распознавать их.

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