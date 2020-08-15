Дания ввела обязательное ношение масок в общественном транспорте

В настоящее время датские власти рекомендуют использовать маски в общественном транспорте в часы пик.

В Дании сделают ношение масок обязательным в общественном транспорте по всей стране с 22 августа, чтобы попытаться сдержать коронавирус.

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Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Она призвала граждан не терять бдительность и соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

В настоящее время датские власти рекомендуют использовать маски в общественном транспорте в часы пик, а в шести областях, включая второй город страны Орхус, где вспышка коронавируса более значительна, они являются обязательными, передает medikforum.

«Мы стали свидетелями роста числа инфицированных в Дании, в нескольких местных кластерах», - сказала Тайра Гроув Краузе, чиновник из органа по контролю за инфекционными заболеваниями. - «Некоторые (вспышки) находятся под контролем, а другие скоро будут».

Коронавирус в Дании:

В Дании зарегистрировано 15859 случаев коронавируса COVID-19, из которых 621 человек умер.

В середине апреля Дания стала одной из первых европейских стран, ослабивших изоляцию, поскольку эпидемия, казалось, сдерживалась, но коэффициент воспроизводства, с которым она распространяется, за последнюю неделю превысил 1,5, что является самым высоким показателем с начала апреля.

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Затем Дания решила ускорить отмену карантина. В стране открылись музеи и зоопарки.

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