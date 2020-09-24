Испытания должны начаться в январе на специальном объекте, где будут приняты меры безопасности. Сначала добровольцев вакцинируют, а спустя месяц они получат контрольную дозу коронавируса.

В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от COVID-19, при которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом.

Читайте такжеВ Польше врачи утверждают, что изобрели эффективное лекарство от коронавируса (видео)Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников проекта. Официально об этом должны объявить на следующей неделе, передает kommersant.

По данным газеты, испытания должны начаться в январе на специальном объекте, где будут приняты меры безопасности. Сначала добровольцев вакцинируют, а спустя месяц они получат контрольную дозу коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Участвовать в исследованиях уже вызвалось около 2 тыс. человек (по всему миру в подобных тестированиях согласны участвовать 37 тыс.). Эксперимент будет финансировать правительство Великобритании.

По мнению экспертов-участников проекта, исследования должны помочь сузить круг перспективных вакцин против COVID-19. Отмечается, что традиционные клинические испытания требуют десятков тысяч участников, и исследователям будет трудно привлечь столько добровольцев для тестирования множества вакцин.

Коронавирус в Британии:

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Автор: УНИАН