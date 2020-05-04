В Бразилии более 100 тысяч больных коронавирусной инфекцией: впереди только США и Россия
В Бразилии зафиксировали уже 101 тыс. 147 случаев заболевания коронавируса. Таким образом страна стала уже девятой "стотысячной" в мире и первой в Южной Америке.
Только за 3 мая в Бразилии зафиксировали 4 тыс. 588 случаев заражения. Такие данные публикует портал WorldOmeter.
К слову, показатель новых подтвержденных случаев за сутки 3 мая является третьим в мире. Впереди только США и Россия.
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Вместе с тем, в стране от коронавируса выздоровели уже почти 43 тысячи человек, поэтому половина случаев заболевания уже неактивны. Еще 7 тыс. 25 инфицированных в Бразилии – умерли. Следовательно, количество до сих пор активных случаев лишь немного превышает 51 тыс.
По состоянию на 3 мая в мире подтвердили коронавирус уже в 3 млн 559 тыс. 593 человек. Вследствие инфекции умерли уже 247 тыс. 994 человека.
В настоящее время показатель в более чем 100 тыс. зараженных пока есть у 9 странах мира.
Как сообщал ранее УНИАН, в Италии за последние сутки было зафиксировано наименьшее количество умерших, у которых подтвердили заражение новым коронавирусом, со времени введения в стране ограничений на передвижение.
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