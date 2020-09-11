Въезд иностранцев в Армению по сухопутным границам запрещается, исключение — для дипломартов, близких родственников покойных и лиц, работающих в международных грузоперевозках.

Правительство Армении объявило карантин по всей территории страны. Режим вводится с 17:00 местного времени сегодняшнего дня и продлится до 11 января 2021 года.

Читайте такжеКоронавирус зафиксировали в АрменииКак передает ТАСС решение правительства страны, по условиям карантина, все жители Армении должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Массовые мероприятия разрешаются при численности не более 60 человека, а собрания и митинги — при расстояние 1,5 м между участниками. Въезд иностранцев в Армению по сухопутным границам запрещается, исключение — для дипломартов, близких родственников покойных и лиц, работающих в международных грузоперевозках.

Коронавирус в Армении:

Карантин в Армении заменит собой режим чрезвычайного положения, который был объявлен в стране 16 марта.

Метрополитен в Ереване не работал с 12 апреля до 18 мая.

На сегодня в Армении зафиксировано 45 503 случая заражения COVID-19. Умерли 909 человек, а полностью вылечили от вируса 41 434 человек. Армения занимает 59 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

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Автор: УНИАН