Такую просьбу высказала замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виццотти.

Жителей Аргентины попросили не смеяться, не петь и не кричать без защитных масок.

Такую просьбу высказала замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виццотти, сообщил портал Infobae.

26 августа в стране зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом – 10 550 случаев. Это самый большой показатель за все время пандемии, подчеркнула Виццотти. По ее словам, гражданам Аргентины следует строго соблюдать защитные меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

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Нам нужно избегать рискованных действий, особенно в закрытых помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Не нужно петь, громко разговаривать, смеяться, кричать без масок, и тем более не нужно чихать, – заявила министр здравоохранения Аргентины Карла Виццотти

По мнению заместителя министра, стране удастся избежать вспышки пандемии, если все будут соблюдать правила.

По последним данным, в Аргентине уже более 370 тысяч инфицированных.

Коронавирус в мире - статистика

Количество заразившихся коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 24 миллиона человек. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США (5,8 млн), Бразилии (3,7 млн) и Индии (3,2 млн). В мире зафиксировано 824 368 смертей - наибольшее количество жертв в США, Бразилии и Мексике. Выздоровели 15,7 млн человек.

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Автор: Наталия Печиборщ