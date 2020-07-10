Ученые выяснили, что дети не являются переносчиками COVID-19

Основной вывод заключается в том, что дети не являются двигателями пандемии.

Ученые сделали вывод, что дети крайне редко передают COVID-19 друг другу или взрослым и что во многих школах при условии соблюдения соответствующих руководящих принципов социального дистанцирования занятия могут начаться осенью.

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Об этом говорится в комментарии журналу Pediatrics, передает medikforum. В комментарии, опубликованном в журнале Pediatrics, Основой для комментария стало исследование, опубликованное в журнале и четыре других исследования, посвященных передаче COVID-19 среди детей.

В недавней работе, проведенной в Китае, отслеживание контактов показало, что из 68 детей с COVID-19, поступивших в женскую и детскую больницу Циндао с 20 января по 27 февраля 2020 года, 96% заразились от ранее инфицированных взрослых. В другом китайском исследовании, 9 из 10 детей заразились от взрослых.

«Данные поразительны», - отмечает доктор Уильям В. Разска, педиатр-инфекционист. «Основной вывод заключается в том, что дети не являются двигателями пандемии. За полгода мы накопили множество данных, свидетельствующих о том, что дети с меньшей вероятностью могут заразиться и заражать», - отметил он.

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