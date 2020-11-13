Распространение коронавируса зимой может "разогнаться".

Ученые рассказали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году, и как изменится жизнь людей.

Об этом пишет The Huffington post.

Прежде всего возникнет проблема с вакцинацией, которая может занять немало времени. А с учетом уже имеющихся разработок, прививки придется проходить в две процедуры. Кроме того, ученые пока не знают, как быстро удастся вакцинировать детей.

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Как заявляли в ВОЗ, чтобы преодолеть пандемию коронавируса, вакцинировать надо по меньшей мере 70% населения планеты. Однако, по словам медицинского директора по вопросам предотвращения инфекций в Yale New Haven Health Ричарда Мартинелло, чтобы получить 80% иммунитет граждан – необходимо привить 100% населения (при условии 80% эффективности вакцин).

А это – сложная задача, поскольку понадобятся миллионы доз безопасной вакцины. Не стоит исключать и протесты так называемых «скептиков вакцинации».

Кроме того, ученые предполагают проблемы с жильем, которые могут начаться в канун Нового года. Это раньше люди имели возможность сразу же въезжать в квартиры друзей или родственников, однако страх инфицирования может создать дополнительные препятствия.

Само же распространение инфекции зимой будет только разгоняться.

Эксперты не ждут каких-то резких изменений в противокоронавирусной политике правительств стран и поведении людей. Наоборот – ограничения на массовые собрания, обязательный "масочный режим" и социальную дистанцию никто не отменяет.

В то же время рождественские и новогодние праздники, если они будут отмечаться традиционно, грозят стать "серьезным провалом" во всех усилиях побороть COVID-19.

"Если честно, 2021 год может быть хуже: пандемия не остановится только потому, что это 31 декабря, а потом – 1 января", – отмечает Сьюзен Хассиг, доцент по эпидемиологии Университета Тулейн.

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Автор: УНИАН