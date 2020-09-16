Между тем, Трамп не уточнил, вакцина какой компании будет зарегистрирована первой.

Вакцина от коронавируса в США может быть готова в течение нескольких недель.

Читайте такжеТрамп рассказал, когда может быть готова американская вакцина от COVID-19Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала ABC, передает kommersant. Он не уточнил, вакцина какой компании будет зарегистрирована первой. Трамп добавил, что благодаря ему Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ускорит процедуру регистрации препарата.

«Если вы хотите знать правду, предыдущей администрации потребовались бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA и получения всех разрешений. А мы в течение нескольких недель уже готовы сделать это, может быть в течение трех или четырех недель», - сказал президент США.

Власти США подписали соглашение на поставку партии вакцин от COVID-19 с фармкомпаниями Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sanofi и GlaxoSmithKline.

В ВОЗ заявляли, что страны не должны торопиться при разработке вакцин и пренебрегать правилами клинических исследований.

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Автор: УНИАН