Словакия анонсировала открытие храмов, при условии соблюдения правил безопасности

Верующие, старше 60 лет, пока не смогут посещать службу.

С 6 мая Словакия позволит церквям возобновить службы с верующими, при условии соблюдения мер безопасности.

Словакия с 6 мая ослабит карантин для церквей. Службы позволят проводить при условии соблюдения мер безопасности. В то же время верующие старше 60 лет пока не смогут посещать службу. Об этом рассказала Зузана Криштуфкова, эпидемиолог из экспертной команды правительственных советников, сообщает Dennik N.

"В церквях движение воздуха лучше, чем в театрах или кино, где потолки не такие высокие. Однако меры безопасности будут очень жесткими", - отметила она.

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Эпидемиолог отметила, что сейчас, несмотря на положительные тенденции, еще рано ослаблять бдительность.

"Я знаю, что все устали от этих мер. Некоторым людям может показаться, что риска больше нет, кто-то перестает носить маски. Прошу вас продолжать это делать, чтобы мы удержали положительную тенденцию, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не начала ухудшаться ", - отметила она.

Количество новых заражений коронавирусом в Словакии продолжает снижаться. За минувшие сутки выявили только пять новых случаев, выздоровели 40 пациентов.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1396 подтвержденных случаев коронавируса, 23 больных умерли.

Как сообщал ранее УНИАН, в Словакии самая низкая смертность от коронавируса в Европе. Правительство страны и европейские ученые утверждают, что стране помогла скорость реагирования на пандемию – неотложное введение карантинных мероприятий и отслеживание всех контактов больных.

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