Украина в рейтинге по количеству инфицированных на двадцатом месте – между Бельгией и Индонезией.

По состоянию на 7:30 утра 7 ноября в мире уже 49 322 827 людей инфицировались коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев зарегистрировано в США – 9 733 816, Индии – 8 462 080, Бразилии – 5 631 181, России – 1 720 063, Франции – 1 709 716.

Украина в общем рейтинге по количеству инфицированных на двадцатом месте – между Бельгией и Индонезией.

В то же время 32 480 626 больным с начала пандемии удалось выздороветь. Больше всего выздоровлений зафиксировано в Индии, Бразилии и США.

1 242 868 человек умерло от осложнений, вызванных вирусом.

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Автор: УНИАН