По состоянию на 7:30 утра 7 ноября в мире уже 49 322 827 людей инфицировались коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Больше всего случаев зарегистрировано в США – 9 733 816, Индии – 8 462 080, Бразилии – 5 631 181, России – 1 720 063, Франции – 1 709 716.
Украина в общем рейтинге по количеству инфицированных на двадцатом месте – между Бельгией и Индонезией.
В то же время 32 480 626 больным с начала пандемии удалось выздороветь. Больше всего выздоровлений зафиксировано в Индии, Бразилии и США.
1 242 868 человек умерло от осложнений, вызванных вирусом.
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