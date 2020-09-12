Наше государство находится между Индонезией и Израилем.

По состоянию на утро 12 сентября в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 28 481 413 человек. При этом 19 215 800 удалось выздороветь.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего больных в США – 6 443 743, Индии – 4 659 984, Бразилии – 4 282 164 и России – 1 048 257.

Украина в мировом рейтинге на 24-м месте по количеству инфицированных COVID-19.

Наше государство находится между Индонезией и Израилем.

915 356 больных умерли.

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Автор: Яна Ставская