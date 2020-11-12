Сейчас количество случаев, требующих госпитализации, в Швеции растет быстрее, чем в других странах Европы.

Шведское агентство здравоохранения признало ошибочными свои прогнозы относительно того, что от осенью от коронавируса больше будут страдать северные соседи страны - Финляндия и Норвегия.

Читайте такжеВ Швеции назвали ошибкой отказ от жесткого карантинаГосударственный эпидемиолог Андерс Тегнелл утверждал, что, несмотря на большую смертность из-за высокой заболеваемости в мае и в течение лета, вторая волна будет сопровождаться "высоким уровнем иммунитета, и число случаев, вероятно, будет довольно низким".

Однако сейчас количество случаев, требующих госпитализации, в Швеции растет быстрее, чем в других странах Европы. Сейчас в Стокгольме каждый пятый сделанный тест оказывается положительным.

Количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, вдвое увеличивается в Швеции каждые восемь дней, что является самым быстрым показателем для любой европейской страны. За последний месяц количество случаев на душу населения увеличилось втрое - до 300 новых ежедневных заражений на миллион человек, сообщает 112.ua со ссылкой на Financial Times.

"Сейчас стратегия Швеции оказалась драматическим провалом... Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев на душу населения, чем в Финляндии, и в три с половиной раза больше, чем в Норвегии. Осенью им должно было быть хуже чем нам, потому что мы имели иммунитет", - сказала шведский вирусолог Лена Айнхорн, которая с самого начала эту стратегию критиковала.

Отмечается, что шведское агентство охраны здоровья признало ошибочным свое предыдущее прогнозирование по поводу того, что северные соседи страны, такие как Финляндия и Норвегия, осенью больше будут страдать. В настоящее время Швеция имеет худшие показатели, чем Дания, Финляндия и Норвегия по количеству новых случаев, госпитализаций и смертности по отношению к численности их населения.

"Мы также видим, что многие другие страны Европы, которые имели большой эффект в течение весны, которые имели локдаун и теперь снова его имеют, также сейчас показывают значительный прирост. Итак, получается такая схема: если у вас было много случаев весной, вы также видите много случаев сейчас", - сказала специалист по охране здоровья Сара Байфорс.

Андерс Тегнелл заявил, что "большой загадкой" было то, кто имеет иммунитет, а кто - нет. Но он настаивал на том, что коронавирус является "долгосрочной переправой" и что самым важным является наличие устойчивой стратегии, которая может работать в течение многих месяцев или даже лет.

Отметим, что стратегия Швеции отличается от стратегий других европейских стран отсутствием локдауна. Зато государственное агентство здравоохранения выдает рекомендации по социальному дистанцированию, гигиене рук и работе дома. Это единственная европейская страна, которая не заставляет людей носить маски вне больниц.

Во время второй волны в стратегии Швеции появились некоторые изменения: она выдает местные рекомендации по регионам с особенно высоким уровнем заражения. Например, избегать магазинов или общественного транспорта.

Стефан Лофвен, премьер-министр Швеции, которого широко критиковали за бездействие в отношении коронавируса, заявил, что барам и ресторанам будет запрещено продавать алкоголь после 22:00 с пятницы следующей недели.

Тегнелл сказал, что Швеция активизирует общение в сферах, где она видит проблемы, например, частные вечеринки.

"Это будет долгая борьба для всех нас, но нам всем придется приспосабливаться, когда будем двигаться, потому что много чего мы еще не знаем", - добавил премьер.

Фредрик Сунда, руководитель инфекционной клиники университетской больницы в Упсале, первом шведском регионе, который получил местные рекомендации три недели назад, заявил государственной телекомпании SVT, что Швеция должна рассмотреть возможность локдауна как можно быстрее, чтобы справиться со второй волной.

Коронавирус в Швеции

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Автор: УНИАН