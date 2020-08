Newsweek: Швеция без карантина так и не достигла коллективного иммунитета

Антитела против коронавируса появились у меньшей части населения, чем надеялись в Стокгольме, к тому же нет никаких гарантий, что это дает защиту от повторного заражения.

Швеция наделала шума в разгар пандемии COVID-19, поскольку отказалась вводить карантин, как другие страны. Но страна не достигла коллективного иммунитета, о чем свидетельствует новое исследование.

Вместо жестокого карантина Стокгольм просто дал своим гражданам советы , как вести себя, чтобы сдержать распространение коронавируса. Магазины, рестораны и спортзалы остались открытыми. Но обучение в школах и университетах было остановлено для тех, кто старше 16 лет. Об этом пишет Newsweek . Большие собрания более 50 человек были запрещены в Швеции. А людям старше 70 лет и тем, у кого появились симптомы COVID-19, приказали самоизолироваться.

Для борьбы с болезнью Швеция воспользовалась своей концепцией под названием folkvett или коллективный здравый смысл людей. Об этом написали профессор Дэвид Голдсмит и ученый кафедры антропологии Лондонского университетского колледжа Дэвид Орловский в комментарии для журнала Journal of the Royal Society of Medicine. Комментарий имел заголовок: "После четырех месяцев пандемии COVID-19 расхваленного в Швеции коллективного иммунитета нет на горизонте".

Правительство надеялось, что контролируемое распространение коронавируса приведет к появлению коллективного иммунитета. Обычно это означает, что достаточно большая часть общества получила защиту от возбудителя болезни. Таким образом, ее распространение прекращается. Таких изменений можно достичь с помощью прививок или через естественное заражение.

Доказательства свидетельствуют, что после COVID-19 у людей действительно появляются антитела против коронавируса. Но не известно, защищает ли это их от повторного заражения. В Швеции надеялись, что около 40% населения Стокгольма до мая будут носителями антител. Но на самом деле их обнаружили только у примерно 15%. Голдсмит объяснил Newsweek, что вместе с Орловским вывели этот показатель на основе доступных данных по состоянию на конец июня 2020 года. В частности, они использовали результаты исследований антител различных научных центров, а также правительственных организаций, таких как Шведское министерство здравоохранения.

По сравнению с Данией, Финляндией и Норвегией количество случаев заражения, госпитализации и смертей в Швеции на миллион населения было "в разы" выше. Кроме того, шведские темпы заражения и уровень смертности сохранялись даже после того, как в соседних Норвегии, Финляндии и Дании заканчивался критический период.

"Только при условии полного понимания сути пандемии и влияния мер, которые были приняты во время нее, а это произойдет через год-два не меньше, тогда мы сможем справедливо судить, что было правильно, а что нет", - считают эксперты.

Профессор клеточной биологии Саймон Кларк из Университета Ридинга в Великобритании отметил, что идея коллективного иммунитета была привлекательной для многих. Потому что она не предусматривала введение карантина и ограничения человеческих свобод.

"Но это была только идея, не подкрепленная данными", - сказал ученый.

