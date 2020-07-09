При коронавирусе люди могут не ощущать смертельно опасной нехватки кислорода - исследование

Кислородное насыщение может быть очень низким, уровень углекислого газа высоким, однако люди не ощущают этого: без усилий ходят, разговаривают, звонят по телефону.

Исследователи установили, что некоторые люди при заболевании коронавирусом начинают страдать от острой нехватки кислорода, которая может оказаться для них смертельно опасной, однако не ощущают этого.

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Основные симптомы COVID-19 (особенно при его тяжелом течении) включают пониженное насыщение кислородом в крови из-за поражения легких и одышку, возникающую в ответ на кислородную недостаточность и связанный с ней рост углекислого газа, передает medikforum. По словам медиков, как только парциальное давление кислорода падает ниже 60 миллиметров ртутного столба, датчики в сонных артериях посылают сигнал тревоги в дыхательный центр (область ствола мозга), который связан с нервами в грудной клетке – как следствие, дыхание становится более частым, человек задыхается.

Но обнаружилось, что у некоторых людей такая система сигнализации не работает. Их кислородное насыщение может быть очень низким, уровень углекислого газа высоким, однако они не ощущают этого: без усилий ходят, разговаривают, звонят по телефону.

Подобное явление заводит врачей в тупик. «Эта тихая гипоксемия чрезвычайно запутывает медицинских работников, потому что она противоречит базовой биологии», - говорят о выявленном феномене кронавируса ученые Чикагского университета Лойолы.

Они приводят в пример случай с 74-летним пациентом, чье парциальное давление кислорода составляло только 34 миллиметра ртутного столба, а кислородное насыщение в крови упало до 62%, что считается смертельно опасным для жизни состоянием. Тем не менее, пациент утверждал, что не испытывал никакого удушья и чувствовал себя вполне хорошо.

Как это можно объяснить? Ученые видят в этом влияние нескольких факторов. Одним из них является возраст пациентов – у людей старше 65 лет чаще развивается подобная молчаливая гипоксемия.

Другим фактором может быть лихорадка. Повышенная температура тела изменяет поведение кислорода при растворении: насыщение кислородом в крови уменьшается, а парциальное давление остается неизменным. Этот сдвиг может вызвать существенную десатурацию, не влияя на датчики сонной артерии, поскольку они реагируют только на парциальное давление, говорят специалисты.

Также аномалии могут способствовать имеющиеся хронические заболевания (например, диабет) – они, по мнению исследователей, ослабляют дыхательную реакцию.

Изучение данного феномена будет продолжено.

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