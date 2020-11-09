Планируется, что новые ограничения будут введены на 30 дней. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 5:00.

Власти Венгрии планируют закрыть школы, университеты и рестораны и ввести расширенный ночной комендантский час для того, чтобы сократить число заражений коронавирусом.

Читайте такжеВенгрия вводит положение комендантского ограниченияОб этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан на фейсбук-странице. Он отметил, что если на ближайшем заседании, которое должно состояться во вторник, парламент утвердит чрезвычайные полномочия правительства, то новые ограничения будут введены на 30 дней. Планируется, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 5:00, передает 112.ua.

Высшие учебные заведения и средние школы переходят на дистанционное обучение. А ясли, детские сады и начальные школы останутся открытыми для детей до 14 лет. Также персонал больниц, учителя в школах, воспитатели детских садов и яслей должны еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Все собрания будут запрещены. Спортивные матчи будут проходить без зрителей. Свадебные церемонии могут посещать только свидетели, родители, братья и сестры невесты. На похоронах могут присутствовать 50 человек. Рестораны закрываются и работают только навынос. Отели имеют право принимать только тех, кто приехал, например, в деловую командировку. А вот туристов поселять запрещается. Магазины и парикмахерские будут работать до 19:00.

Орбан добавил, что в случае необходимости ограничения могут быть продолжены. Ограничения, в случае согласия парламента, вступят в силу с 0:00 среды.

Коронавирус в Венгрии

В Венгрии с начала пандемии коронавируса заразились более 115 000 человек, почти 2500 умерли. Сейчас в стране госпитализирован 6061 пациент. Из них на искусственной вентиляции легких находится 415 человек. За последние сутки в Венгрии зарегистрировали 5162 новых случая Covid-19.

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Автор: УНИАН