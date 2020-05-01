Португалия начнет выходить из карантина 4 мая

Если число новых инфекций COVID-19 продолжит уменьшаться, вторая стадия открытия начнется во второй половине мая.

Правительство Португалии утвердило план действий по смягчению пандемических ограничений, начиная с открытия в понедельник небольших магазинов, парикмахерских, салонов красоты, автосалонов и книжных магазинов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Начав открывать магазины площадью менее 200 квадратных метров, правительство надеется постепенно открыть и другие предприятия, не позволяя при этом больших собраний или поездок.

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Если число новых заражений COVID-19 продолжит уменьшаться, вторая стадия открытия начнется во второй половине мая. Она будет охватывать большие магазины до 400 квадратных метров, ясли, классы для старшеклассников, кафе и рестораны.

Крупные магазины, торговые центры, дошкольные классы, гимназии, кинотеатры и бары должны открыться 1 июня. Футбол в высшей лиге также должен восстановиться в начале июня.

Во всех случаях предприятия будут обязаны соблюдать ограничения, ограничивающие количество людей, допущенных к заведениям, и обязательных барьеров между персоналом и клиентами. Рестораны смогут использовать только половину своих мест.

Маски будут обязательными в общественном транспорте и на предприятиях, открытых для общественности.

Как сообщал ранее УНИАН, Германия и Чехия готовятся к ослаблению карантина. Гражданам разрешат посещать религиозные службы, музеи, детские площадки, выставки и зоопарки с условием соблюдения необходимых санитарных требований.