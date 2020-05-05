Первые случаи заражения коронавирусом в Европе были еще в декабре

ВОЗ призвала страны расследовать ранние случаи COVID-19..

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «не удивлена», что первые случаи заражения коронавирусом в мире были зафиксированы еще в декабре 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что Китай впервые уведомил ВОЗ о коронавирусе, который вызывает заболевание COVID-19, 31 декабря 2019 года, и ранее считалось, что инфекция не распространялась по Европе до января.

Но на днях в одной из больниц Франции перепроверили старые образцы, отобранные у пациентов с пневмонией, и обнаружили, что у одного из них был COVID-19 27 декабря. То есть за несколько дней до официального уведомления Китая и почти за месяц до того, как французское правительство зафиксировало первые случаи заражения.

"Полученные данные помогают лучше понять распространения вируса COVID-19", – заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

При этом он добавил, что другие возможные ранние случаи могут быть выявлены после повторного тестирования образцов.

Представитель ВОЗ призвал другие страны перепроверить на коронавирус случаи пневмонии, зафиксированные в конце 2019 года, заявив, что это даст миру «новую и более ясную картину», как развивалась вспышка коронавируса.

Ранее УНИАН писал, что в Украине снижается количество инфицированных коронавирусом в сутки.