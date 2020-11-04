В Нидерландах ужесточили карантинный режим. В стране закрыли музеи, театры, казино, кинотеатры, секс-клубы, парки развлечений и другие предприятия из сферы услуг.
Читайте такжеВ Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть после повторного инфицирования COVID-19 (видео)Власти не исключают, что для борьбы с коронавирусом придется вводить полный локдаун с комендантским часом и закрытием школ.
Новые ограничения будут действовать до 17 ноября, после этого в Нидерландах вернут прежний режим ограничений. Список ограничений опубликован на сайте правительства, передает kommersant.
Власти не рекомендуют жителям планировать путешествия до середины января. В Нидерландах запрещены общественные мероприятия, кроме разрешенных демонстраций и собраний. Совершеннолетним можно заниматься спортом только с соблюдением социальной дистанции. Магазины могут работать только до 20:00, алкоголь не продают с 20:00 до 7:00.
Коронавирус в Нидерландах
- В Нидерландах зарегистрировано больше 380 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 7,6 тыс. человек.
- В Нидерландах заявили о втором случае заражения коронавирусом от животного
- В Нидерландах заявили о прорыве в лечении коронавируса
- В Нидерландах количество заражений COVID-19 бьет рекорды весенней волны
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram