В стране закрыли музеи, театры, казино, кинотеатры, секс-клубы, парки развлечений.

В Нидерландах ужесточили карантинный режим. В стране закрыли музеи, театры, казино, кинотеатры, секс-клубы, парки развлечений и другие предприятия из сферы услуг.

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Новые ограничения будут действовать до 17 ноября, после этого в Нидерландах вернут прежний режим ограничений. Список ограничений опубликован на сайте правительства, передает kommersant.

Власти не рекомендуют жителям планировать путешествия до середины января. В Нидерландах запрещены общественные мероприятия, кроме разрешенных демонстраций и собраний. Совершеннолетним можно заниматься спортом только с соблюдением социальной дистанции. Магазины могут работать только до 20:00, алкоголь не продают с 20:00 до 7:00.

Коронавирус в Нидерландах

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Автор: УНИАН