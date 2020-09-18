В Нидерландах третьи сутки подряд фиксируют наибольший прирост новых больных на коронавирус за все время пандемии.
Об этом сообщили в Reuters.
В стране за сутки диагностировали 1 753 заражений. Вчера и позавчера эти показатели составляли 1379 и 1542 соответственно. Поэтому количество заражений побили рекорды "первой волны" эпидемии.
Министерство здравоохранения заявило, что возможности тестирования могут "не успевать" за количеством инфицирования в ближайшие месяцы.
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Уже сейчас в лабораториях есть задержки с проработкой анализов, потому что желающих сдать тест очень много. Поэтому людей призывают тестироваться, только при наличии серьезных симптомов.
Сейчас Нидерланды делают около 30 тыс. тестов в день. К ноябрю эту цифру хотят увеличить до 55 тыс., в декабре - до 70 тыс. и выйти на 85 тысяч тестов каждый день в феврале 2021 года.
С начала пандемии в Нидерландах зафиксировали 88 073 выпадов коронавируса.
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