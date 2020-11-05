Всемирная организация здравоохранения намерена получить от властей Дании дополнительную информацию по поводу передачи коронавируса от норок к людям.

Коронавирус, который мутировал в Дании, снижает способность человека к образованию антител, что может стать причиной возникновения проблем при использовании вакцины.

Читайте такжеВ Дании уничтожат популяцию норок из-за коронавирусаКак пишет датская газета Politiken, речь идет о вирусе с генетическими изменениями, который передался нескольким датским гражданам от норок.

«Statens Serum Institut (датский научно-исследовательский институт.— ред.) оценил, что с мутацией короны, которую мы сейчас наблюдаем в Северной Ютландии (административная область в Дании.— ред.), мы сталкиваемся с риском, что эффект разрабатывающихся вакцин будет ослаблен или, в худшем случае, отсутствовать»,— цитирует газета премьер-министра Метте Фредериксен, передает kommersant.

Новый коронавирус в Дании

Премьер-министр Дании заявила, что власти страны уничтожат всех норок в стране после того, как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса. Популяция норок в Дании оценивается примерно от 15 до 17 млн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена получить от властей Дании дополнительную информацию по поводу передачи коронавируса от норок к людям. «Нам известно о сообщениях из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся»,— говорится в Twitter ВОЗ.

В Дании с начала пандемии выявлено более 51 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 729 человек.

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Автор: УНИАН