В государственных больницах больше нет свободных коек в реанимационных отделениях.

Высший совет обороны Ливана соберется во вторник на заседание в президентском дворце Баабда, чтобы принять решение о введении в стране повторного локдауна.

Читайте такжеВ Ливане в сутки рекордный прирост заражений COVID-19По информации телеканала LBCI, межведомственный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал властям ввести полный локдаун с 14 по 30 ноября.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хамад Хасан призвал усилить меры по борьбе с COVID-19. По его словам, в государственных больницах больше нет свободных коек в реанимационных отделениях, передает ТАСС.

"Понятно, что граждане сталкиваются сейчас с большими экономическими и социальными трудностями, но нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь", - отметил он.

При этом и. о. главы Минздрава сообщил, что попросил министерство обороны обеспечить запасами продовольствия на две недели наиболее нуждающиеся слои населения. Кроме того, полиция и армейские патрули будут строго следить за соблюдением ограничений на перемещение в городах и населенных пунктах.

"Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", - подчеркнул Хасан.

Коронавирус в Ливане

С 16 марта по практически конец мая Ливан был закрыт от внешнего мира, однако, согласно источникам LBCI, на этот раз правительство не намерено прерывать воздушное сообщение. С 1 ноября власти уже возобновили действие комендантского часа с 21:00 до 05:00. МВД страны изолировало также 115 городов и поселков, где введен режим чрезвычайного санитарного положения.

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Автор: УНИАН