Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 4 ноября во всем мире подтвердились 47 млн 407 204 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1 млн 213 744 тыс. случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

В частности, больше всего случаев заболевания зафиксировано в США - 9 млн 383 979 тыс. На втором месте Индия – 8 млн 313 876 тыс., на третьем – Бразилия – 5 млн 566 049 тыс; четвертое место – у России (1 млн 661 096 тыс.), пятое - у Франции (1 млн 461 391 тыс.). В то же время 31 млн 609 661 тыс. пациент по всему миру смогли излечиться от коронавируса.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

По состоянию на 4 ноябряя в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 9 542 заражений.

Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 9 тыс. новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 8 899 случаев заражения на сутки.

Коронавирус в Киеве

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано наибольшее количество больных за весь период пандемии - 856, из которых 66 - дети.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая