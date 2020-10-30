Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 30 октября во всем мире подтвердились 45 млн 041 948 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1 млн 181 321 тыс. случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

В частности, больше всего случаев заболевания зафиксировано в США - 8 млн 946 423 тыс. На втором месте Индия – 8 млн 088 851 тыс., на третьем – Бразилия – 5 млн 494 376 тыс; четвертое место у России (1 млн 570 446 тыс. ), пятое - у Франции (1 млн 327 852 тыс.). В то же время 30 млн 324 141 тыс. пациентов по всему миру смогли излечиться от коронавируса.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

По состоянию на 30 октября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 8 312 заражений.

Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали свыше 8 тыс. новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения на сутки.

Кроме того, за последние сутки зафиксировали рекордную смертность от осложнений, вызванных коронавирусом - 173 человека. Всего жертвами COVID-19 уже стал 7 041 украинец.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболел 741 человек, 17 заболевших скончались.

Подготовка ко второй волне пандемии

Столица рассматривает возможность развертывания мобильного госпиталя для больных COVID-19 во Дворце спорта, Национальном экспоцентре и Международном выставочном центре.

Newsweek пишет, что в США количество новых ежедневных случаев заражения перевалило за 60 тысяч. Больницы заполнены на 95% в то время, как в стране пытаются развернуть полевые госпитали для больных COVID-19. В Европе, где количество случаев заражения на душу населения выше, чем в США, вторая волна уже ударила по странам, которым удалось избежать трагедии во время первого раунда пандемии.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая