Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 29 июля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 29 июля во всем мире зафиксировано 16 682 030 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами эпидемии стали 659 374 людей.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Лидером по количеству заболевших по-прежнему являются США, где 4 351 997 человек заболели коронавирусом. На втором месте идет Бразилия с показателем 2 483 191 больных, далее идет Индия - 1 483 156 больных.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 диагностировали у 1022 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО. С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 1650 человек, из них 21 – за последние сутки. Однако 37 394 (за сутки +650) пациента уже выздоровели.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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