Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 28 июля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на вторник, 28 июля, в мире зафиксировано 16 426 919 человек, заразившихся коронавирусом. При этом, как и ранее, первые позиции занимают США, Бразилия и Индия. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США). Число новых зараженных за сутки выросло на 201 тыс. человек в сравнении с предыдущим днем. 9 531 059 человек побороли смертельный вирус. При этом 653 353 человека стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерло свыше 4,6 тыс человек.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

По состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждено 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране скончались уже 1 629 человек (+13 за сутки), а 36 744 пациентов (+622) полностью побороли болезнь.

Суточный показатель заболеваемости вошел в пятерку крупнейших за последний месяц: 25 июля заболело 1106 человек, 24 июля — 972, 27 июля — 948, 26 июля — 920.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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