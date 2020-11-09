О послаблениях карантина в стране речи точно не идет.

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании президиума Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что карантинные меры в стране могут ужесточить.

Читайте такжеВ Германии на месяц введут строгий карантинКак сообщает N-TV со ссылкой на источники в немецком правительстве, о послаблениях карантина речи точно не идет. «Возможно, мы даже должны усилить [меры]»,— приводит телеканал слова Меркель, передает kommersant.

В Германии 2 ноября вступили в силу ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь встречи вне дома возможны только между членами не более двух домохозяйств. Устраивать праздники в квартирах запрещено. Закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Школы и детские сады останутся открытыми. Парикмахерские и магазины продолжат работу с условием соблюдения мер безопасности.

Коронавирус в Германии

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Автор: УНИАН