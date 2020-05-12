Канада совместно с Китаем будут разрабатывать вакцину против коронавируса

В Национальном исследовательском центре рассчитывают, что в случае одобрения вакцины, ее будут испытывать на людях в Канаде.

В Национальном исследовательском центре Канады (NRC) заявили о начале сотрудничества в разработке вакцины против коронавируса с китайской CanSino Biologics Inc.

Данная компания является одной из немногих в мире, которые уже проводят клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщает CNN.

В NRC рассчитывают, что в случае одобрения вакцины, ее будут испытывать на людях в Канаде.

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"До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от COVID-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты общества и экономики", - заявил президент Национального исследовательского совета Канады Йен Стюарт.

Отмечается, что в случае успешных результатов исследования вакцины CanSino китайскими регулирующими органами, NRC увеличит ее производство в государственном учреждении в Монреале. После этого для CanSino подготовят заявку на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе лекарственных средств Health Canada.

Ранее УНИАН сообщал, что в Соединенных Штатах Америки сейчас разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

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