Испания весной была лидером по количеству больных коронавирусом в Европе.

В Мадриде усиливают карантин с 7 сентября в связи с ростом количества инфицированных. Пересматривать условия ограничений будут каждые 15 дней.

Об этом сообщает El Pais.

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Ограничения будут касаться проведения массовых мероприятий. Так, церемонию захоронения разрешено проводить максимумом только с 25 приглашенными (внутри помещений), под открытым небом - максимум 50 гостями.

На свадьбах заполненность зала гостями должна быть не более 60% от всех имеющихся мест. Под запретом - коктейли и танцы; потребления блюд - только за столом.

По данным издания, испанская столица сегодня лидирует по количеству новых инфицированных COVID-19 среди всех регионов страны.

В самой же Испании ситуация с коронавирусом тоже напряженная: там зафиксировали 4503 новых заражений. Это самый высокий за последние четыре месяца суточный показатель в стране.

Испания весной была лидером по количеству больных коронавирусом в Европе. С начала пандемии там умерли более 29 тысяч человек.

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Автор: Яна Ставская