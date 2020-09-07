В ВОЗ отметили, что нынешняя пандемия не последняя. История показывает, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни.

Нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Читайте такжеВ мире количество инфицированных COVID-19 перевалило за 27 миллионов человек (карта)Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», - сказал он, передает "Новое время".

По его словам, в течение последних лет «многие страны добились огромных успехов в медицине», однако многие «пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний».

Коронавирус в Украине и мире: данные

По состоянию на понедельник, 7 сентября в мире коронавирус подтвердили у более 27 млн человек. Умерли почти 900 тыс. По числу зараженных лидируют США. В этой стране коронавирус диагностировали у более чем 6 млн человек. На втором месте Индия с 4 млн инфицированных, на третьем Бразилия — более 4 млн заболевших.

По состоянию на утро 7 сентября в Украине количество инфицированных коронавирусом поднялось до 138 068. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 2174 человека, из них 145 детей, а также 77 медицинских работников.

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Автор: УНИАН