"Такого не было даже весной": глава Черновицкой ОГА рассказал о новых "рекордах" региона
Власти Черновицкой области заявили о новом актирекорде по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.
"130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Всего исследовали 658 образцов" - заявил он.
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По его словам, таких цифр не было даже весной, когда регион находился на пике заболеваемости. В этот день впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню.
Глава ОГА полагает, что новую вспышку заболеваемости, которую эпидемиологи ожидали осенью, буковинцы приблизили своим безответственным поведением.
Всего в Черновицкой области общее количество инфицированных за время пандемии составляет 7110 человек.
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