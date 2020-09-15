Во Франции в нескольких регионах будут усиливать карантин из-за резкого скачка заражений коронавирусом.
Об этом сообщает издание Le Figaro.
Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднования, как свадьбы, переносить до лучших времен.
Также в заведениях запретили потребление алкоголя стоя, у барных стоек, и в общественных местах. За несоблюдение правил, заведениям угрожают закрытием. Запретили и танцевальные вечеринки и включение музыки в общественных местах.
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В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных, запретили и студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах для пожилых людей ограничили до 2 гостей на неделю.
Схожие ограничения будут и в департаменте Буш-дю-Рон, что на побережье Средиземного моря.
В домах для пожилых людей будет действовать ограничение не более одного визита в день и не более 2 гостей одновременно.
В 27 муниципалитетах, где количество заражений наибольшее, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.
Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20:00, а заведениям разрешили работать только до полуночи.
Компании призывают максимально перевести людей на дистанционную работу, или же сделать график, чтобы предотвратить скопление людей в общественном транспорте в часы пик.
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