Еврокомиссия выделит 220 млн евро на транспортировку граждан стран Евросоюза, больных COVID-19, из одних стран союза в другие.
Читайте такжеЕС ожидает поставку вакцин от коронавируса уже в апрелеТаким образом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС предотвратит коллапс служб здравоохранения в наиболее пострадавших от пандемии странах.
Фон дер Ляйен во время видеоконференции лидеров стран ЕС сказала, что Еврокомиссия поручит разработать единую форму для пассажиров стран Евросоюза. Также она призвала столицы стран ЕС объединить сведения о больных коронавирусом.
Кроме того, вакцина от коронавируса, как только она будет доступна, будет распределяться внутри ЕС одновременно и по принципу справедливости, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. «Мы полностью согласились - и это повторялось в течении видеоконференции, - что странам-членам ЕС будет гарантировано честное распределение (вакцин.- ред.) по контрактам с Еврокомиссией», - сказал Мишель журналистам. Он выразил надежду, что договоры будут подписаны в ближайшие недели, передает kommersant.
Коронавирус в мире
- Коронавирус обнаружен более чем у 44,8 млн человек по всему миру, более 1,1 млн умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Франция с 1,3 млн случаев занимает пятое место по числу зараженных — наивысшее среди европейских стран. Следующей по числу заражений коронавирусом идет Испания с 1,1 млн случаев.
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