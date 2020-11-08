Последние три дня в Соединенных Штатах выявляют по 126 тыс. новых больных.

В США за минувшие сутки установлен новый антирекорд по выявлению больных COVID-19 - 126 тыс. 742.

Читайте такжеКоронавирусные ограничения привели к вспышкам полиомиелита и кори - ВОЗОб этом сообщает «Голос Америки».

Штаты в центре страны, где происходит наиболее стремительное заражение, уже имеют проблемы с загруженностью больниц и медработников.

Смертность от коронавируса в США в течение последних дней превышает тысячу.

Между тем отмечается, что несмотря на пандемию в субботу победу Джо Байдена на выборах президента США, о которой сообщили американские СМИ, вышли праздновать десятки тысяч людей во многих городах.

Обращаясь к американцам в субботу вечером, Байден заявил, что борьба против коронавируса станет его приоритетом.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировано 49 млн 874 тыс. 349 инфицированных коронавирусом.

Больше всего случаев зарегистрировано в США - более 9,86 млн; Индии - 8,51 млн; Бразилии - 5,65 млн; России - 1,76 млн; Франции - 1,71 млн.

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Автор: Тамара Отовская