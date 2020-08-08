Инфицированных COVID-19 в мире уже 19,3 миллиона: в США таких почти 5 миллионов

Больше всего случаев выздоровления зафиксировано в Бразилии и США.

По состоянию на утро 8 августа в мире зарегистрировали 19 378 036 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные за 7:30 карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего выявлено инфицированных в США - 4 941 755, Бразилии 2 962 442, Индии - 2 088 611. В пятерку также вошли Россия - 875378, Южная Африка - 545 476.

В то же время больше всего больных выздоровело в Бразилии (2 272 299), США (1 623 870) и Индии (1 427 005). С начала пандемии от COVID-19 умерли 721 324 граждан.

Как сообщал УНИАН 7 августа коронавирусную болезнь подтвердили у 19,2 миллиона человек.

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