В мире 90 тысяч врачей заразились COVID-19

Данные не охватывают все страны мира, поэтому число заразившихся врачей может быть намного больше.

Международный совет медсестер (ICN) заявил, что в мире более 90 тысяч медицинских работников инфицированы смертельным коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным организации, число заболевших может быть занижено на фоне сообщений о продолжающейся нехватке защитного снаряжения. При этом отмечается, что предоставленные данные не охватывают все страны мира.

"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - сказал исполнительный директор ICN Говард Кэттон.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ее 194 государства-члена не предоставляют исчерпывающих данных об инфицировании работников здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, количество людей, вылечившихся от коронавирусной болезни COVID-19, в мире по состоянию на утро 6 мая приближается к 1,2 миллионам.