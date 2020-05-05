В Нидерландах выявили антитела, которые борются с COVID-19

По словам ученых, применить открытие в разработке вакцины на данном этапе нельзя.

Группа исследователей из Утрехтского университета в Нидерландах выявила антитела, способные прикрепиться к белкам на поверхности вируса, чтобы предотвратить заражение.

Об этом сообщает IFL Science.

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Ученые создали моноклональные антитела, которые могут победить COVID-19 в лабораторных условиях. Им удалось синтезировать экспериментальное антитело, то есть белки, которые похожи на те, что производят иммунные клетки человека. Такие антитела распознают участок патогена и влияют на него.

К сожалению, по словам ученых, применить открытие в разработке вакцины на данном этапе нельзя. Сначала необходимо провести тесты с антителом на животных и людях, чтобы проверить, подтверждаются ли результаты в клинических условиях. В будущем разработка сможет предотвратить заражение или лечить пациентов, зараженных коронавирусом.

"Такое нейтрализационное антитело может изменить ход инфекции у инфицированного хозяина, поддержать очистку от вируса или защитить незараженного человека, который подвергается воздействию вируса", - говорят исследователи.

Как сообщал УНИАН, ученые из Израиля обнаружили антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины.