В Нидерландах от коронавируса умерли более 5 тысяч человек

Количество инфицированных возросло до 40 тысяч 770.

В Королевстве Нидерланды от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 5 тысяч человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.

В частности, было выявлено еще 199 новых случаев инфицирования. В общем число подтвержденных случаев возросло до 40 тысяч 770.

Смертность возросла до 5 тысяч 82 человек.

Власти страны предупредили, что отчитываются только о подтвержденных случаях заражения и количества умерших, а настоящие данные являются большими.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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