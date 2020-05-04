В Нидерландах от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
16:02, 04 мая 2020Зарубежные новости
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Количество инфицированных возросло до 40 тысяч 770.
REUTERS
В Королевстве Нидерланды от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 5 тысяч человек.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.
В частности, было выявлено еще 199 новых случаев инфицирования. В общем число подтвержденных случаев возросло до 40 тысяч 770.
Смертность возросла до 5 тысяч 82 человек.
Власти страны предупредили, что отчитываются только о подтвержденных случаях заражения и количества умерших, а настоящие данные являются большими.
Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
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