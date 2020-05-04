Стало известно, какие страны ЕС еще не прошли пик коронавируса

В Болгарии, Великобритании, Польше, Румынии и Швеции все еще фиксируется увеличение случаев COVID-19.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний назвал пять стран, которые еще не прошли пик заражений смертельным коронавирусом.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, в Болгарии все еще фиксируется увеличение случаев COVID-19. В Великобритании, Польше, Румынии и Швеции центр также не увидел "существенных изменений за последние 14 дней".

В то же время, во всех остальных европейских странах наблюдается снижение количества случаев заболевания.

"По состоянию на 2 мая, похоже, что начальная волна передачи (в Европе) прошла свой пик", - заявила Аммон.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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