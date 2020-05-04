Поборовшая коронавирус пара впервые увидела своих сыновей-близнецов (видео)

Чтобы дети не заразились, их мгновенно изолировали от мамы.

Пара, которая поборола коронавирус, впервые увидела своих мальчиков-близнецов через 20 дней после их рождения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Андре Ловбак задыхался. Для астматика с коронавирусом каждый глоток воздуха казался последним. И грудь ему сжимал страх не за себя. Начались преждевременные роды его возлюбленной Дженнифер, но он не мог быть с ней, ведь мог заразить жену и обоих близнецов, которых она носила под сердцем.

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К совместным родам пара готовилась восемь месяцев, и вот она сама. Андре боялся, что больше никогда не увидит ни свою возлюбленную, ни их новорожденных малышей.

3 апреля близнецы родились. В 9:41 родился Мичел, а ровно через 10 минут - его младший брат Максим. Но к сынишкам Дженнифер не смогла не то что прикоснуться, а и рассмотреть. У нее подтвердился коронавирус. Чтобы дети не заразились, их мгновенно изолировали от мамы.

Три недели разлуки, переживания, панические ночи. Максимум, что могли Андре и Дженнифер, смотреть за младенцами с помощью онлайн-камеры.

21 день они ждали выздоровления и наконец увидели своих близнецов.